Lifestyle
In Giappone l'hotel di lusso… in una prigione: un'emozione da 900 euro a notte
Le porte di ferro sono rimaste. Anche le sbarre, i corridoi e l'atmosfera del carcere. In Giappone lo storico penitenziario di Nara è stato trasformato in un hotel esclusivo dove le suite sono ricavate unendo dieci celle. E dormirci è diventata una delle esperienze di soggiorno più insolite e costose del momento
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