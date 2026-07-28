Un altro telefono che aiuta a smettere di usarlo. Stavolta flip

Il Light Flip adotta il formato a conchiglia non per inseguire la nostalgia ma per trasformare un gesto fisico in uno strumento di disconnessione. In un mercato popolato da pieghevoli sofisticati e sempre più potenti, questo dispositivo ibrido prova a percorrere una strada diversa: usare il design e il “nudging”, la spinta gentile, per ridurre la dipendenza digitale, senza rinunciare alle funzioni essenziali della vita contemporanea
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