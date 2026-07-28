Consigli sulla salute? Si chiedono agli influencer: il trend negli Usa

Circa la metà degli americani sotto i 50 anni si informa ormai attraverso influencer o podcast dedicati alla salute: un trend particolarmente diffuso tra le giovani donne. Ma questa crescente fiducia nei content creator non deriva necessariamente dalle loro competenze scientifiche. E secondo il New York Times, questo successo nasce anche dalla distanza percepita rispetto alle istituzioni
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