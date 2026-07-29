Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Tutta l’acqua che perdiamo: 4 dati e obiettivi per intervenire

Carlo Cottarelli

Economista

Gli acquedotti italiani perdono il 42% dell'acqua: una quantità enorme, che potrebbe soddisfare i bisogni del 75% della popolazione italiana. Eppure, nonostante la serietà del fenomeno, le rilevazioni arrivano in ritardo, e i dati che abbiamo ci dicono che il problema non solo non cala, ma aumenta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ