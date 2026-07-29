Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

In Europa non tutti viaggiano: c'entrano stipendi e demografia

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Siamo uno dei Paesi europei dove si viaggia meno, superati solo (nel 2024) da Romania e Bulgaria. In Italia, infatti, poco più del 30% non può permettersi di pagare per una settimana di vacanza all’anno. Ma il motivo per cui le famiglie viaggiano meno non è solo economico

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ