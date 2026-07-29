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L'incontro tra Trump e Netanyahu si è concluso con un nulla di fatto

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dietro le pacche sulle spalle e i sorrisi di circostanza tra i due leader, sono mancate le risposte alle tante incognite che aleggiano sul rapporto tra Stati Uniti e Israele in questi ultimi mesi. I due Paesi sono in un punto delicato della loro “special relationship”

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