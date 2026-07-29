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Cronaca

Ex Ilva, fine corsa: l'ultima chance è il tavolo governo-sindacati

Piero Ancona

Piero Ancona
©Getty

Dopo la decisione del tribunale di Milano che ordina lo spegnimento dell’ex Ilva entro 90 giorni, il governo propone un “piano straordinario” a sindacati, enti locali ed imprenditori privati

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