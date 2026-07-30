In quali Paesi del mondo stanno arrivando più turisti?

Dopo lo stop imposto dal Covid, il turismo ha recuperato le posizioni perse, ma con delle significative differenze a seconda delle aree. I Paesi arabi sono in questa fase protagonisti della ripresa. Sul fronte europeo, non tutti gli Stati hanno reagito allo stesso modo. Rispetto al 2019, ad esempio, la Germania ha registrato una flessione del 6%, mentre l'Italia pari al 5%. Vediamo quali sono le mete più attrattive, stando ai dati più aggiornati
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