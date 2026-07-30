Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

In quali Paesi del mondo stanno arrivando più turisti?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Dopo lo stop imposto dal Covid, il turismo ha recuperato le posizioni perse, ma con delle significative differenze a seconda delle aree. I Paesi arabi sono in questa fase protagonisti della ripresa. Sul fronte europeo, non tutti gli Stati hanno reagito allo stesso modo. Rispetto al 2019, ad esempio, la Germania ha registrato una flessione del 6%, mentre l'Italia pari al 5%. Vediamo quali sono le mete più attrattive, stando ai dati più aggiornati

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ