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Economia

Guida ragionata al pasticcio sui fondi SAFE

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

L'Italia ha "prenotato" 14,9 miliardi di prestiti europei per la difesa, ma non ha ancora deciso se e quanti usarne. La frase, pronunciata dal ministro Tajani davanti alle commissioni di Camera e Senato e subito corretta al ribasso, ha aperto un piccolo caso politico dentro la maggioranza e uno più grande con Bruxelles, che chiede, invece, una risposta in fretta perché i fondi eventualmente non richiesti andrebbero riallocati ad altri. Dietro il balletto delle parole ci sono questioni concrete che riguardano tutti

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