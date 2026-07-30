Guida ragionata al pasticcio sui fondi SAFE

L'Italia ha "prenotato" 14,9 miliardi di prestiti europei per la difesa, ma non ha ancora deciso se e quanti usarne. La frase, pronunciata dal ministro Tajani davanti alle commissioni di Camera e Senato e subito corretta al ribasso, ha aperto un piccolo caso politico dentro la maggioranza e uno più grande con Bruxelles, che chiede, invece, una risposta in fretta perché i fondi eventualmente non richiesti andrebbero riallocati ad altri. Dietro il balletto delle parole ci sono questioni concrete che riguardano tutti