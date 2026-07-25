Vivere con l'AI, come sta cambiando la nostra quotidianità

L'intelligenza artificiale non è più una “tecnologia del futuro”, ma una presenza contemporanea che attraversa lavoro e relazioni quotidiane, aprendo interrogativi sempre più urgenti sui rischi e sulle opportunità. A confrontarsi sul tema sono stati Bruce Holsinger, scrittore e autore del romanzo "Colpevolezza" che racconta un dramma familiare nell'era dell'IA, e Walter Riviera, esperto di intelligenza artificiale e Chief AI officer di AI Wonder