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Tecnologia

Vivere con l'AI, come sta cambiando la nostra quotidianità

Silvia Donnini

Silvia Donnini
©Getty

L'intelligenza artificiale non è più una “tecnologia del futuro”, ma una presenza contemporanea che attraversa lavoro e relazioni quotidiane, aprendo interrogativi sempre più urgenti sui rischi e sulle opportunità. A confrontarsi sul tema sono stati Bruce Holsinger, scrittore e autore del romanzo "Colpevolezza" che racconta un dramma familiare nell'era dell'IA, e Walter Riviera, esperto di intelligenza artificiale e Chief AI officer di AI Wonder

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