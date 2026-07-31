Prima ci furono i cantanti dialettali, poi arrivo Fabrizio De André che con Creuza De Mà ha valicato i confini regionali e nazionali. L’ultima è stata Carmen Consoli con Amuri Luci, che ha vinto la Targa Tengo 2026. È la rivincita dei vernacoli
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