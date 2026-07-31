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Emergenza migranti a Ceuta, perché si muore in pochi metri di mare

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Sulla cartina, sembrano solo pochi metri. Eppure decine di persone hanno perso la vita cercando di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Ma durante l'attraversamento bisogna aggirare ostacoli, evitare controlli, superare recinzioni, contrastare le correnti, vincere la stanchezza. Ecco come funziona il passaggio verso il miraggio dell'Europa

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