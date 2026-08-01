Effetto Nolan nelle librerie: tutti vogliono leggere l’Odissea

Incassi da record al botteghino, ma anche un impatto straordinario sulle vendite di libri. A beneficiarne sono le tante edizioni dell'Odissea, romanzi ispirati al mito e al mondo classico, riadattamenti e riletture in tutti i formati, dal cartaceo agli ebook passando per gli audiolibri. E come sempre le piattaforme social e TikTok fanno da megafono