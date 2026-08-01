L’estate 2026 ha segnato il punto più alto mai raggiunto dalla musica dal vivo in Italia. Dai colossi storici come Vasco Rossi alle nuove icone del pop urbano come Ultimo, capace di radunare 250mila persone a Tor Vergata, fino alle grandi star internazionali come Bad Bunny e The Weeknd, sta vivendo un'epoca di vero e proprio gigantismo musicale. Nonostante prezzi alle stelle e disagi logistici, i sold out sono all'ordine del giorno
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider