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Musica

L’era del gigantismo musicale: perché tutti vogliono andare allo stadio

Michele Boroni

Michele Boroni
©IPA/Fotogramma

L’estate 2026 ha segnato il punto più alto mai raggiunto dalla musica dal vivo in Italia. Dai colossi storici come Vasco Rossi alle nuove icone del pop urbano come Ultimo, capace di radunare 250mila persone a Tor Vergata, fino alle grandi star internazionali come Bad Bunny e The Weeknd, sta vivendo un'epoca di vero e proprio gigantismo musicale. Nonostante prezzi alle stelle e disagi logistici, i sold out sono all'ordine del giorno

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