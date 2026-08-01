Polymarket diventa un giornale: l’ibrido tra mercati predittivi e news

È nata una piattaforma inedita, a metà tra testata tradizionale e servizio di forecasting. L'idea è quella di usare i "prediction markets" come lente per leggere l'attualità. L'esperimento di Eventual, che ha Polymarket come sponsor di lancio e partner, porta con sé molte sfide: la prima è riuscire a garantire indipendenza giornalistica e la seconda è quella di interrogare i dati in modo critico
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