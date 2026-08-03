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Oroscopo settimanale, le previsioni dal 3 al 9 agosto segno per segno

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Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 3 al 9 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Profumo di estate, voglia di libertà e desiderio di staccare rendono questi giorni più vivaci. In amore la passione è forte, ma meglio evitare scelte troppo rapide. Sul lavoro serve più attenzione per non cadere in distrazioni, mentre la fortuna consiglia equilibrio tra spese necessarie e voglia di vacanza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Divertimento e curiosità vi accompagnano, senza togliervi concretezza. In amore riuscite a creare una buona complicità, ma non rimandate i discorsi importanti. Sul lavoro siete precisi, rapidi e molto concentrati, mentre la fortuna favorisce soluzioni semplici per rilassarvi senza esagerare.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Si apre un periodo brillante, capace di sciogliere dubbi e riportare leggerezza. In amore potete risolvere tensioni rimaste in sospeso. Sul lavoro vi adattate bene anche agli imprevisti, mentre la fortuna sostiene scelte utili per il futuro.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Giornate piacevoli vi aiutano a ritrovare socialità, svago e buonumore. In amore lasciate spazio al cuore, ma chiarite subito eventuali ombre. Sul lavoro siete efficienti e pieni di idee, mentre la fortuna può aiutarvi a valutare bene nuove opportunità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Dopo qualche passaggio incerto, il cielo torna a farsi più sereno verso il weekend. In amore passione e sentimenti tornano a camminare insieme. Sul lavoro serve raddoppiare l’attenzione se la mente corre già alle vacanze, mentre la fortuna può sorprendervi con una buona occasione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Idee chiare e voglia di migliorare vi spingono a rimettere ordine dove serve. In amore serve pazienza per sciogliere emozioni confuse senza agire di fretta. Sul lavoro arrivano soddisfazioni grazie alla vostra efficienza, mentre la fortuna chiede equilibrio davanti a spese impreviste.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

Qualche equivoco iniziale lascia spazio, da giovedì, a un clima più leggero. In amore cresce l’intesa, anche se il dialogo va gestito con cura. Sul lavoro controllate bene comunicazioni, documenti e appuntamenti, mentre la fortuna richiede prudenza prima di accordi o decisioni importanti.

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

 

7/12

SCORPIONE

Contatti, interessi personali e vita sociale trovano finalmente più spazio. In amore conoscenze e complicità mentale possono diventare importanti. Sul lavoro restate concentrati e determinati, mentre la fortuna premia razionalità e capacità di mettere ordine.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Viaggi, incontri e ambienti nuovi vi attirano, ma il corpo chiede più rispetto. In amore le tensioni iniziano ad alleggerirsi e possono arrivare sorprese. Sul lavoro un progetto può prendere forma con più chiarezza, mentre la fortuna consiglia calma davanti alle occasioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Sensibilità e confusione possono rendere più delicati i rapporti con gli altri. In amore serve comprensione reciproca per evitare tensioni inutili. Sul lavoro fate il possibile senza lasciarvi distrarre, mentre la fortuna invita a controllare bene ogni scelta pratica.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Energia, iniziativa e voglia di scoperta vi rendono più dinamici del solito. In amore siete spontanei, passionali e più coinvolgenti. Sul lavoro restate concentrati anche se intorno a voi il ritmo rallenta, mentre la fortuna consiglia attenzione alle uscite legate a svago e spostamenti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Pazienza e diplomazia saranno fondamentali, soprattutto nelle questioni familiari. In amore ascoltate ciò che provate senza chiudervi troppo. Sul lavoro siete concentrati e capaci di portare avanti i vostri obiettivi, mentre la fortuna invita a non disperdere energie e risorse.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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