Vacanze, 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia. FOTO

 Vacanze, dallo snorkeling al trekking: 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia | SkyTG24
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Vacanze, dallo snorkeling al trekking: 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia. FOTO

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Dalle immersioni alla ricerca del vento: non mancano le destinazioni marittime anche per chi predilige l’avventura. Secondo eDreams, una delle principali piattaforme europee dedicate ai viaggi online, sono sette le mete balneari ideali per tutti i turisti. Ecco quali sono

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