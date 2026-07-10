Vacanze, 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia. FOTO

Vacanze, dallo snorkeling al trekking: 7 mete per ogni tipo di avventura in spiaggia. FOTO
Dalle immersioni alla ricerca del vento: non mancano le destinazioni marittime anche per chi predilige l’avventura. Secondo eDreams, una delle principali piattaforme europee dedicate ai viaggi online, sono sette le mete balneari ideali per tutti i turisti. Ecco quali sono
- Non esiste un litorale capace di soddisfare ogni viaggiatore ma esistono destinazioni che si adattano perfettamente a passioni, abitudini e desideri differenti. C'è chi rincorre il vento per cimentarsi negli sport acquatici, chi preferisce percorrere chilometri di battigia e chi, invece, ama esplorare un mondo sommerso ricco di biodiversità. Secondo eDreams, una delle principali piattaforme europee dedicate ai viaggi online, sono sette le mete balneari che incarnano altrettanti modi di vivere il mare.
- Per gli appassionati di kitesurf e windsurf, Fuerteventura è una delle destinazioni più apprezzate d'Europa. Del resto, il suo stesso nome richiama la presenza di brezze costanti che rendono l'isola favorevole agli sport velici. Sulla costa sud-orientale spicca Playa de Sotavento, uno degli arenili simbolo dell'isola, celebre per i venti regolari e per le acque calme che consentono di praticare queste discipline. A completare il panorama contribuiscono l'ampia distesa di sabbia dorata e le spettacolari piscine naturali.
- Chi considera la spiaggia il luogo ideale per lunghe passeggiate troverà nell'Australia Occidentale un ambiente praticamente senza confini. Qui Eighty Mile Beach offre circa 220 chilometri consecutivi di costa affacciata sull'Oceano Indiano, alternando sabbia chiara, basse dune e acque cristalline. La sua straordinaria estensione permette di immergersi nella natura in totale tranquillità, mentre la ricchezza della fauna marina accompagna il percorso regalando continui scorci di biodiversità.
- Per osservare pesci, alghe e organismi marini non è necessario affrontare lunghi viaggi intercontinentali. Basta raggiungere la sponda orientale dell'Adriatico, dove la Riviera di Makarska offre condizioni ideali per lo snorkeling. Lungo questo tratto della costa dalmata si alternano spiagge di ciottoli, piccole insenature e scogli che si affacciano su acque particolarmente limpide. Sullo sfondo si innalzano le montagne del Biokovo, che rendono ancora più spettacolare l'esplorazione di un ambiente marino ricco di vita.
- Non tutti associano una giornata al mare alla sabbia. Chi predilige paesaggi più aspri e fondali sassosi può trovare nella costa delle Asturie una destinazione particolarmente affascinante, con baie appartate, falesie imponenti e spiagge modellate dall'erosione, dove rocce e ciottoli sostituiscono gli arenili tradizionali. Tra gli angoli più suggestivi spicca Playa del Silencio, una baia incontaminata che offre un'esperienza lontana dall'immagine classica della vacanza balneare.
- Per chi ama combinare escursionismo e mare, le Isole Lofoten rappresentano una meta fuori dal comune. In questo arcipelago norvegese numerose spiagge possono essere raggiunte soltanto percorrendo sentieri che attraversano vallate, pendii e creste affacciate sull'oceano. Tra gli esempi più spettacolari figura Kvalvika Beach, accessibile esclusivamente tramite un trekking che conduce a una baia isolata, dove la sabbia chiara incontra il colore intenso delle acque artiche.
- Chi cerca soprattutto scenari spettacolari troverà nelle Ebridi Esterne un concentrato di paesaggi sorprendenti. Le coste di questo arcipelago scozzese alternano lunghe spiagge sabbiose, dune scolpite dal vento e vaste aperture sul mare, offrendo prospettive sempre diverse. Sull'isola di Harris si trova Luskentyre Beach, celebre per l'estensione della sua sabbia chiarissima e per le acque dai riflessi turchesi.
- Per alcuni il mare è sinonimo di colori intensi e paesaggi modellati dall'origine vulcanica del territorio. In quest'ottica, Procida propone un'alternativa ai litorali più tradizionali. La Spiaggia del Ciraccio è caratterizzata dalla sabbia scura di origine vulcanica, che crea un forte contrasto cromatico con il blu del mare e con le pareti rocciose più chiare che la circondano. Il risultato è uno scenario insolito e suggestivo, distante dalle immagini più convenzionali delle spiagge mediterranee.