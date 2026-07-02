Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle
Da Nord a Sud, passando per le ricchezze dell'Ogliastra, le località balenari più belle dell'Isola sono spesso ad accesso contingentato
- Cala Brandinchi, a San Teodoro (Sassari) è a numero chiuso fino al 30 settembre. Il costo è di 2 euro a persona, 1 per chi affitta un ombrellone o soggiorna in strutture convenzionate o è proprietario di una seconda casa in regola con il pagamento della Tari. Parte dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, è caratterizzata da sabbia bianca e mare cristallino dal fondale basso. Lu Impostu è la sua prosecuzione, anche questa a numero chiuso. Si può prenotare sul portale santeodorospiagge.it fino a 48 ore prima.
- Tra le spiagge più celebri dell'Isola, La Pelosa di Stintino (Sassari), si contraddistignue per la sabbia bianca, l'acqua cristallina e il fondale basso. L'accesso è prenotabile sul sito spiaggialapelosa.it e il prezzo del biglietto è di 3,50 euro. La prenotazione non è necessaria per i minori di 12 anni.
- Rena Bianca (letteralmente sabbia bianca) è la spiaggia cittadina del comune di Santa Teresa di Gallura. Caratterizzata da fondali bassi e riparata dal vento, cattura l'occhio per i suoi riflessi rosa dovuti alla presenza del corallo. I posti possono essere prenotati fino a tre giorni prima su lovesantateresa.it al prezzo di 3,5 euro (gratis per gli under 12 e gli over 80, i disabili, gli accompagnatori e i residenti di Santa Teresa).
- A Cannigione, frazione del comune di Arzachena in Gallura, la spiaggia delle Piscine è ad accesso contingentato dal 14 luglio al 31 agosto. La prenotazione è obbligatoria tanto per i turisti quanto per i residenti, ed è effettuabile tramite il sito arzachenaspiagge.it. L'accesso è consentito su tre turni: mattina, pomeriggio o giornata intera. I bambini sotto l'anno non necessitano di prenotazione.
- La splendida oasi di Biderosa, nel Golfo di Orosei, è a numero chiuso e a pagamento per i non residenti. La prenotazione può essere effettuata attraverso il sito https://www.oasibiderosa.it/pagina/ticket/
- Cala Birìala è una spiaggia di sassolini bianchi a Baunei (Ogliastra). Raggiungibile a piedi dall'altopiano del Golgo passando per un sentiero di media difficoltà o in barca da Cala Gonone, Arbatax e Santa Maria Navarrese. Il costo del biglietto è di 3 euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni). La prenotazione può essere effettuata tramite il sito turismobaunei.eu. turismobaunei.eu
- Cala Goloritzé (Baunei) si trova in Ogliastra ed è una piccola caletta sovrastata da una lunga e impervia salita. Raggiungibile a piedi tramite un sentiero impegnativo che parte dall'altopiano del Golgo, è caratterizzata da fondali trasparenti e alte falesie. L'accesso è limitato a 250 persone al giorno, costa 7 euro (compreso di parcheggio e servizi) e può essere prenotato fino a 72 ore prima tramite il sito turismobaunei.eu, l'app Heart of Sardinia e i numeri di telefono 380.46.16.99 e 349.54.62.583.
- Nel Goldo di Banuei, alle pendici del Golgo, si trova anche Cala Luna, spiaggia di sabbia fine lunga poco meno di un chilometro, mutevole a causa delle mareggiate che la riplasmano ogni anno. Può essere raggiunta via terra e via mare ed è visitabile. Il biglietto di 2 euro può essere acquistato sui siti comune.dorgali.nu.it e turismobaunei.eu ed è gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Non è necessaria prenotazione.
- Altra cala del golfo di Orosei, accessibile via mare e con un percorso di trekking impegnativo, caratterizzata da acqua che ondeggia tra il verde smeraldo e l'azzurro e da una spiaggia mista di sassolini bianchi e rosa e sabbia. Nel 2024 è stata seconda tra le migliori spiagge del mondo secondo The World’s 50 Best Beaches. Il ticket d'ingresso costa 2 euro ed è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. L’accesso è consentito prenotando il passaggio con gli operatori marittimi autorizzati. Informazioni sul sito turismobaunei.eu.
- Sempre nel territorio di Baunei sorge la spiaggia di Cala Sisine. Raggiungibile via mare e via terra attraverso un percorso semplice di circa 20 minuti che parte dall'altopiano del Golgo. Gli accessi sono limitati e divisi in fasce orarie, per consentire una presenza massima di 300 persone contemporaneamente. Il biglietto costa 2 euro al giorno ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Per accedere bisogna prenotare il passaggio con gli operatori marittimi autorizzati sul sito turismobaunei.eu.
- Nel Sud della Sardegna, a Villasimius, si trova la spiaggia di Punta Molentis, spettacolare lingua di terra esposta al mare su tre lati, con una parte caratterizzata da sabbia finissima e chiara e l'altra da scogli. La prenotazione può essere effettuata sul sito villasimiussrl.it, il costo del biglietto è di 3 euro, 15 in più per chi arriva in auto. Gratuita per i bambini sotto i 12 anni.
- Nel Sud dell'Isola anche la spiaggia di Tuerredda (Teulada), particolarmente apprezzata per la bellezza della sua sabbia, per il fondale, per il suggestivo isolotto a pochi metri dalla spiaggia e, fattore da non sottavalutare, per il fatto di essere protetta dal Maestrale. La prenotazione può essere effettuata sul sito tuerredda.spacli.it, al prezzo di 3 euro (gratis per gli under 12), parcheggio e servizi esclusi.