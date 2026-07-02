 Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle

Lifestyle fotogallery
12 foto
©Getty

Da Nord a Sud, passando per le ricchezze dell'Ogliastra, le località balenari più belle dell'Isola sono spesso ad accesso contingentato

Lifestyle: Ultime gallery

Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle

Lifestyle

Da Nord a Sud, passando per le ricchezze dell'Ogliastra, le località balenari più belle...

12 foto

Estate 2026, le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze

Lifestyle

Vicinanza, comodità ed esperienze: sono le tre componenti che guidano gli italiani nella scelta...

10 foto

Estate in Salento fra arte e storia millenaria

Lifestyle

Il Salento è una delle mete estive più amate dagli italiani. Sa coniugare il mare con l'arte e la...

5 foto

Roma, sfilata per gli 80 anni della Vespa. In 25mila da 67 Paesi

Lifestyle

Il raduno più grande mai organizzato, tre giorni di festa nella capitale. Un trionfo di modelli e...

10 foto

Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

Lifestyle

Degustare un piatto di cucina Izakaya all’ultimo piano di Palazzo Fendi o sorseggiare un Martini...

40 foto

ALTRE NOTIZIE

Guerra Iran USA, proseguono colloqui Doha e Trump dice: ho vinto. LIVE

live Mondo

Il presidente degli Stati Uniti cerca di tranquillizzare gli americani dicendo loro che i prezzi...

Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: 18 morti. LIVE

live Mondo

Migliaia di persone nei rifugi, almeno 18 morti e decine di feriti: è il bilancio del...

Meteo, le news: allerta temporali in Veneto ed Emilia-Romagna. LIVE

live Cronaca

Nel centro sud diramate allerte gialle per il maltempo. La situazione più a rischio in Veneto ed...