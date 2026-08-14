 Basilicata, cosa vedere in viaggio on the road, dalle Dolomiti lucane al mare | Sky TG24
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Basilicata "on the road", dalle Dolomiti lucane alle spiagge della costa jonica

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Un viaggio sulle strade della Lucania. Dai murales della Valle del Melandro alle spiagge di Policoro e Scanzano passando per le cantine di Pietragalla, i calanchi di Pisticci, i sassi di Matera, il Cristo Redentore di Maratea e la giostra panoramica sul Pollino. Questa settimana vi proponiamo un road trip in dieci tappe alla scoperta di una delle regioni più autentiche e accoglienti del Sud Italia

a cura di Costanza Ruggeri

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Dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio, viaggio in Basilicata

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