Dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio, viaggio in Basilicata

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A pochi chilometri da Matera c'è BERNALDA, la cui notorietà è legata a quella di Francis Ford Coppola. I nonni paterni del celeberrimo regista italo-americano erano originari di questo centro del materano e il sei volte premio Oscar è stato qui nominato cittadino onorario. Nella cittadina lucana Coppola ha anche acquistato Palazzo Margherita e lo ha trasformato in un albergo esclusivo

Varsavia “on the road”, viaggio tra rigenerazione urbana e tradizione