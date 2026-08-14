Dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio, viaggio in Basilicata

Basilicata "on the road", dalle Dolomiti lucane alle spiagge della costa jonica
Un viaggio sulle strade della Lucania. Dai murales della Valle del Melandro alle spiagge di Policoro e Scanzano passando per le cantine di Pietragalla, i calanchi di Pisticci, i sassi di Matera, il Cristo Redentore di Maratea e la giostra panoramica sul Pollino. Questa settimana vi proponiamo un road trip in dieci tappe alla scoperta di una delle regioni più autentiche e accoglienti del Sud Italia
a cura di Costanza Ruggeri