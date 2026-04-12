Causeway Coastal Route, in Irlanda del Nord tra natura e leggende

Punto di partenza della Causeway Coastal Route è Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord. Con oltre tre decadi di "disordini" tra nazionalisti e unionisti alle spalle, è una città in forte fermento dove gli edifici che hanno assistito a quel conflitto convivono accanto a strutture avveniristiche, i pub della tradizione si contendono i clienti con i ristoranti gourmet e i murales della contestazione politica si affiancano a opere di street artist internazionali. Vero e proprio laboratorio di arte, musica ed ecologia, Belfast si presenta oggi come una "vecchia signora" assetata di modernità. In cima alla lista di cosa fare in città non può che esserci una visita al Titanic Belfast, il museo dedicato allo sciagurato transatlantico (che proprio qui fu costruito) per una una full-immersion nella storia e nelle atmosfere del disastro navale più famoso di tutti i tempi. Simbolo della ricca storia marittima di Belfast e testimonianza della prodezza cantieristica della città, le leggendarie gru gialle della Harland & Wolff (soprannominate "Sansone e Golia") costituiscono oggi un landmark inconfondibile della Capitale nordirlandese. Così come inconfondibili sono i murales politici che caratterizzano Falls Road e Shankill Road, rispettivamente ex roccaforti cattolico-repubblicana e protestante-unionista. Nati a inizio Novecento per protestare contro l’autogoverno dell’Irlanda, nel corso dei decenni i murals di Belfast sono diventati una forma di protesta collettiva. Se un tempo il modo migliore per ammirarli era quello di fare un tour a bordo dei Black Taxi (prevalentemente per questioni di sicurezza), oggi si può tranquillamente decidere di esplorare le due zone a piedi partendo dalla Peace Line.

Vedi anche: Belfast “on the road”, viaggio nella Capitale dell’Irlanda del Nord tra passato e futuro

Murales politici a Belfast - ©Getty