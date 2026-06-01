Festa della Repubblica, musei gratis il 2 giugno: ecco dove

Nel capoluogo campano, il pubblico potrà accedere gratis al Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. E per gli interessati sarà inoltre possibile visitare senza pagare il Museo archeologico nazionale della città, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Castel Sant'Elmo e Museo del Novento, Certosa e Museo di San Martino, il Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli. L'ingresso sarà gratutito anche per le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

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