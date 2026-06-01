Festa della Repubblica, musei gratis il 2 giugno: ecco dove

Introduzione
In vista dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, musei e parchi archeologici statali di tutto il Paese saranno aperti gratuitamente in via eccezionale. Lo ha annunciato il ministero della Cultura definendola "una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia".
Quello che devi sapere
Roma
Martedì 2 giugno, numerosi musei statali della Capitale saranno aperti gratuitamente al pubblico. Così come alcuni complessi monumentali e parchi archeologici, a partire da quello dell'Appia Antica. Tra i musei con libero accesso ci sono le Gallerie nazionali di arte antica, il Pantheon, la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Castel Sant'Angelo e l'Archivio di Stato di Roma.
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Venezia
I principali luoghi di cultura visitabili gratuitamente sono le Gallerie dell'Accademia, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo d'Arte Orientale, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Nazionale di Villa Pisani, il Parco Archeologico e il Museo di Altino.
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Napoli
Nel capoluogo campano, il pubblico potrà accedere gratis al Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. E per gli interessati sarà inoltre possibile visitare senza pagare il Museo archeologico nazionale della città, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Castel Sant'Elmo e Museo del Novento, Certosa e Museo di San Martino, il Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli. L'ingresso sarà gratutito anche per le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.
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Milano
La Pinacoteca di Brera rimarrà eccezionalmente aperta al pubblico il 1 e il 2 giugno. Per la festa della Repubblica l'ingresso sarà gratuito anche per Palazzo Citterio, il Castello Sforzesco, la Galleria d’arte moderna di Milano (GAM), le Gallerie d’Italia, il Museo del Novecento e il Cenacolo Vinciano.
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Firenze
Per la ricorrenza, i musei statali della città visitabili gratuitamente sono: la Galleria d’arte moderna, la Cappella Palatina e gli Appartamenti Reali, il Complesso Monumentale di Palazzo Pitti, gli Uffizi, il Museo nazionale del Bargello, l'Accademia di Firenze, il Corridoio Vasariano e la Galleria del costume.
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Torino
Tantissimi i siti accessibili gratuitamente nella città: dalle Gallerie d’Italia a Palazzo Carignano, dal Castello di Racconigi all'Area Archeologica di Augusta Bagiennorum. Per la festa della Repubblica, poi, altri importanti musei propongono tariffe agevolate come la GAM, il MAO e Palazzo Madama.
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