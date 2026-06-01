Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Festa della Repubblica, musei gratis il 2 giugno: ecco dove

Lifestyle
©Getty

Introduzione

In vista dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, musei e parchi archeologici statali di tutto il Paese saranno aperti gratuitamente in via eccezionale. Lo ha annunciato il ministero della Cultura definendola "una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia".

Quello che devi sapere

Roma

Martedì 2 giugno, numerosi musei statali della Capitale saranno aperti gratuitamente al pubblico. Così come alcuni complessi monumentali e parchi archeologici, a partire da quello dell'Appia Antica. Tra i musei con libero accesso ci sono le Gallerie nazionali di arte antica, il Pantheon, la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, Castel Sant'Angelo e l'Archivio di Stato di Roma.

 

Leggi ancheIl ministero della Cultura acquista la tomba Francois, capolavoro etrusco da 15 mln euro

1/6

Venezia

I principali luoghi di cultura visitabili gratuitamente sono le Gallerie dell'Accademia, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo d'Arte Orientale, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Nazionale di Villa Pisani, il Parco Archeologico e il Museo di Altino.

 

Leggi ancheLe nature morte di Picasso, Morandi e Parmiggiani in mostra a Venezia

2/6
pubblicità

Napoli

Nel capoluogo campano, il pubblico potrà accedere gratis al Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. E per gli interessati sarà inoltre possibile visitare senza pagare il Museo archeologico nazionale della città, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Castel Sant'Elmo e Museo del Novento, Certosa e Museo di San Martino, il Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli. L'ingresso sarà gratutito anche per le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

 

Leggi anche2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli

3/6

Milano

La Pinacoteca di Brera rimarrà eccezionalmente aperta al pubblico il 1 e il 2 giugno. Per la festa della Repubblica l'ingresso sarà gratuito anche per Palazzo Citterio, il Castello Sforzesco, la Galleria d’arte moderna di Milano (GAM), le Gallerie d’Italia, il Museo del Novecento e il Cenacolo Vinciano.

 

Leggi ancheMilano, restaurato toro in Galleria Vittorio Emanuele: polemiche su testicoli "cancellati"

4/6
pubblicità

Firenze

Per la ricorrenza, i musei statali della città visitabili gratuitamente sono: la Galleria d’arte moderna, la Cappella Palatina e gli Appartamenti Reali, il Complesso Monumentale di Palazzo Pitti, gli Uffizi, il Museo nazionale del Bargello, l'Accademia di Firenze, il Corridoio Vasariano e la Galleria del costume.

 

Leggi ancheIl cilindrone bianco che deturpa lo skyline di Firenze finisce sul Times

5/6

Torino

Tantissimi i siti accessibili gratuitamente nella città: dalle Gallerie d’Italia a Palazzo Carignano, dal Castello di Racconigi all'Area Archeologica di Augusta Bagiennorum. Per la festa della Repubblica, poi, altri importanti musei propongono tariffe agevolate come la GAM, il MAO e Palazzo Madama.

 

Leggi anche2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Torino

6/6
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Migliori confetture di albicocca, ecco la classifica di Altroconsumo

Lifestyle

Festa della Repubblica, musei gratis il 2 giugno: ecco dove

Lifestyle

Riso Arborio, le migliori marche nei supermercati: la classifica

Lifestyle

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'1 al 7 giugno

Lifestyle

Oroscopo dell'1 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri