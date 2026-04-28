Il cilindrone bianco è finito sul The Times, storico quotidiano londinese che titola così il giornale : “Camera con vista su un brutto ripetitore 5G”. "Per secoli - si legge - chi contempla Firenze viene ricompensato dallo stesso panorama senza tempo: la maestosa cupola del Brunelleschi e lo slanciato campanile di Giotto che emergono da un mare di tetti in terracotta sullo sfondo delle colline toscane". Tuttavia "l'ultima aggiunta allo skyline non è così 'senza tempo' e la sindaca e la soprintendenza sono in disaccordo su chi l'abbia approvata e se sia possibile farla abbattere", prosegue il quotidiano britannico, citando il botta e risposta a distanza tra Funaro e Ranaldi. L’antenna, montata a gennaio 2023 ed autorizzata con i pareri favorevoli di Arpat e della commissione Paesaggio del Comune, desta infatti parecchie polemiche. La sindaca e la soprintendenza sono in disaccordo su chi l’abbia approvato e se sia possibile farlo abbattere. Ranaldi dichiara: “Serve un atto volontario per rimuovere la maxi antenna”. Funaro replica: “Se l’ok non le va bene lo dica”, nel frattempo è sotto gli occhi di tutti lo skyline, tra la cupola del Brunelleschi e le colline toscane.