Auto travolge 5 pedoni nel Varesotto, morta 17enne e 4 feriti gravi

Secondo quanto riporta Il Giorno, l'incidente ha coinvolto ragazzi e ragazze molto giovani, con età comprese tra i 15 e i 31 anni. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri di Luino, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico, provocando pesanti disagi alla circolazione nell'area. I tre feriti più gravi sono stati trasferiti in codice rosso con l'elisoccorso agli ospedali di Luino, Varese e al San Gerardo di Monza.