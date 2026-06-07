Auto travolge 5 pedoni nel Varesotto, morta 17enne e 4 feriti gravi

Ferito l'automobilista, non è in pericolo di vita. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze
in evidenza
Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni.
La condizione dei feriti
Secondo quanto riporta Il Giorno, l'incidente ha coinvolto ragazzi e ragazze molto giovani, con età comprese tra i 15 e i 31 anni. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri di Luino, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico, provocando pesanti disagi alla circolazione nell'area. I tre feriti più gravi sono stati trasferiti in codice rosso con l'elisoccorso agli ospedali di Luino, Varese e al San Gerardo di Monza.
Ferito l'automobilista: non è grave
Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un'automedica dell'Asst di Varese. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della compagnia di Luino per accertare l'accaduto. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.
Auto travolge 5 pedoni, morta 17enne e 4 feriti gravi
Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni.