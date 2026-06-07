Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente nel Varesotto, auto travolge 5 ragazzi: morta 17enne, 4 feriti gravi

Cronaca fotogallery
6 foto
©Ansa

Un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto dopo essere andato a sbattere contro un guardrail sulla statale 394, in zona Maccagno con Pino e Veddasca. Il mezzo ha colpito un gruppo di giovani - tutti tra i 15 e i 20 anni - che stava camminando in strada per raggiungere una spiaggia sul lago Maggiore 

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, ampio spazio alla guerra in Ucraina, con il vertice tra Starmer,...

16 foto

Torino Pride, il corteo sfila con lo slogan “Venti di lotte”. FOTO

Cronaca

La manifestazione ha festeggiato i suoi vent'anni con una sfilata partita dal Parco del...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, Putin chiude all’ipotesi di incontro con Zelensky. Il leader ucraino...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Medioriente e la...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il via libera dell'Ue alle deroghe al Patto di...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Siracusa, sub morto in mare durante una seduta di immersioni

    Cronaca

    La vittima, 70 anni, non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Scattato...

    Esce di strada con il furgone nel Cagliaritano, morto 26enne

    Cronaca

    Un giovane operaio è andato a schiantarsi contro gli alberi a San Sperate, intorno alle 3 del...

    Garlasco, madre Stasi: "Quando sarà libero andremo su tomba di Chiara"

    Cronaca

    Dopo 19 anni Elisabetta Ligabò rompe il silenzio in un'intervista a La Repubblica, esprimendo...