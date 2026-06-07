Incidente nel Varesotto, auto travolge 5 ragazzi: morta 17enne, 4 feriti gravi
Un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto dopo essere andato a sbattere contro un guardrail sulla statale 394, in zona Maccagno con Pino e Veddasca. Il mezzo ha colpito un gruppo di giovani - tutti tra i 15 e i 20 anni - che stava camminando in strada per raggiungere una spiaggia sul lago Maggiore
- Una ragazza di 17 anni è morta a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 7 giugno, lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese. Un'auto ha investito la giovane vittima e i suoi amici - in tutto cinque persone, tra i 15 e i 20 anni - che stavano camminando in fila indiana lungo la strada verso una spiaggia sul lago Maggiore. Feriti gravemente gli altri quattro del gruppo.
- Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico locale, dopo che la statale 394 è stata temporaneamente chiusa.
- I cinque ragazzi, tutti residenti nel Varesotto, erano appena scesi da un'auto quando sono stati colpiti. L'automobilista, a bordo della sua Fiat Punto, viaggiava nella stessa direzione in cui stavano camminando. La macchina è sbucata da una curva andando a sbattere contro il guardrail, l'uomo ha perso il controllo del mezzo e li ha investiti.
- L'auto si è quindi schiantata contro la parete rocciosa che costeggia la statale 234, fermandosi dopo aver abbattuto un cartello. Si sta cercando di accertare a che velocità viaggiasse la macchina.
- Per gestire l'incidente, la centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un'automedica dell'Asst di Varese. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Luino.