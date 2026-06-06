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Trani, inseguimento della Polizia: in auto tre minori fra i 10 e i 12 anni

Cronaca

I giovani hanno rubato la vettura e sono fuggiti nel quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I tre sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi e sono in corso accertamenti

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A Trani tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una vecchia Citroen parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo. Secondo una prima ricostruzione, dopo il furto i minori si sarebbero allontanati a bordo della vettura dando vita a un inseguimento da parte delle forze dell'ordine, supportate anche da un elicottero. La corsa si è conclusa quando l'auto rubata è finita contro un'altra vettura. Dopo l'impatto i tre sono scappati a piedi tentando di far perdere le proprie tracce nel quartiere. Uno dei ragazzini è stato bloccato dalla Polizia, mentre gli altri due sono stati fermati poco dopo anche grazie all'intervento di alcuni residenti della zona. I minori sono stati accompagnati negli uffici del commissariato per l'identificazione e gli accertamenti del caso. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della squadra mobile. 

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