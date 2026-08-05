Troppo caldo a Roma, udienza del Papa in basilica. FOTO

Papa Leone XIV ha tenuto nella Basilica di San Pietro la prima udienza generale dopo la pausa di luglio, con l’incontro spostato al chiuso per le alte temperature a Roma. Il Pontefice ha ricordato San Paolo VI, ribadito la centralità della preghiera e rivolto un nuovo appello per la pace nel mondo, con particolare attenzione al Medio Oriente. Ecco le immagini.
- Papa Leone XIV saluta i fedeli nella Basilica di San Pietro, dove si è svolta l’udienza generale. Le alte temperature registrate a Roma hanno verosimilmente portato a tenere l’appuntamento al chiuso anziché in piazza.
- Il Pontefice attraversa la folla mentre numerosi presenti riprendono il suo passaggio con gli smartphone. L’incontro ha segnato la ripresa delle udienze generali del mercoledì dopo la pausa di luglio.
- Fedeli di diverse età si avvicinano a Papa Leone XIV durante il suo passaggio nella basilica. Circa cinquemila persone hanno partecipato alla prima udienza generale dopo il periodo trascorso dal Pontefice a Castel Gandolfo.
- L’udienza generale si apre davanti ai fedeli riuniti nella Basilica di San Pietro. Al centro dell’incontro, la preghiera come dimensione fondamentale dell’esistenza e come spazio dell’incontro tra Dio e l’umanità.
- Durante la catechesi è stato ricordato San Paolo VI, a 48 anni dalla morte. Il suo richiamo a mettere “Dio al primo posto” è stato collegato alla centralità della liturgia e alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
- Davanti all’assemblea è risuonato anche l’invito a pregare per la pace nel mondo, con un pensiero particolare rivolto alle popolazioni del Medio Oriente. Ai fedeli è stato ricordato che la preghiera accompagna ogni momento e ogni situazione.
- La veduta d’insieme restituisce l’ampia partecipazione all’udienza, con circa cinquemila presenti. Nel periodo estivo, il messaggio conclusivo ha invitato a unire il riposo alla cura della vita interiore e al tempo dedicato alla preghiera.