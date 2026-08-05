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Troppo caldo a Roma, udienza del Papa in basilica. FOTO

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Papa Leone XIV ha tenuto nella Basilica di San Pietro la prima udienza generale dopo la pausa di luglio, con l’incontro spostato al chiuso per le alte temperature a Roma. Il Pontefice ha ricordato San Paolo VI, ribadito la centralità della preghiera e rivolto un nuovo appello per la pace nel mondo, con particolare attenzione al Medio Oriente. Ecco le immagini.

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