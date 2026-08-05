Troppo caldo a Roma, udienza del Papa in basilica. FOTO

Papa Leone XIV ha tenuto nella Basilica di San Pietro la prima udienza generale dopo la pausa di luglio, con l’incontro spostato al chiuso per le alte temperature a Roma. Il Pontefice ha ricordato San Paolo VI, ribadito la centralità della preghiera e rivolto un nuovo appello per la pace nel mondo, con particolare attenzione al Medio Oriente. Ecco le immagini.