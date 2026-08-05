Carrara, operaio muore schiacciato da lastre di marmo

Un operaio di 44 anni è morto questa mattina a Carrara, in un'azienda del settore marmifero. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione della Asl Toscana nord ovest, che indagano sulla dinamica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina, mercoledì 5 agosto, in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio all'interno della ditta Santucci, in via Provinciale Avenza Massa. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavorazione.

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I soccorsi Sul posto sono intervenuti un'automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, insieme alle forze dell'ordine. Per il lavoratore, però, non c'era ormai più nulla da fare: al personale sanitario è rimasto solo il compito di constatarne il decesso.