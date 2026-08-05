Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio, "Condizioni stabili"

La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata a Noicattaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è in osservazione nel reparto di rianimazione

Una bambina di sei anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa, è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero stabili. La bimba riportato ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di oggi le ferite saranno trattate dagli specialisti della Chirurgia plastica. La piccola resterà in osservazione ed è costantemente monitorata dall'équipe medica.