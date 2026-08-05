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Auto finisce nel Po a Torino dopo inseguimento della polizia: due dispersi

Cronaca

Il conducente non si sarebbe fermato all'alt in zona Monte dei Cappuccini e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume in un tratto in un cui non c'era parapetto. Una persona è stata fermata

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Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po, all'altezza di corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano quattro persone. Da quanto si apprende il conducente non si sarebbe fermato all'alt in zona Monte dei Cappuccini e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume in un tratto in un cui non c'era parapetto. Una persona è stata fermata.

Mezzi nautici e aerei impegnati nelle ricerche

Dopo il recupero dell'auto, le operazioni sono proseguite per escludere la presenza in acqua di altre persone. Le ricerche sono state effettuate lungo il corso del Po con mezzi nautici e aerei. Nell'intervento sono state impiegate 11 squadre dei vigili del fuoco per un totale di 25 operatori.  Di due persone che erano a bordo nulla si sa. Sulla macchina sono stati ritrovati un paio di pantaloncini e tre scarpe da ginnastica. Si teme che i due dispersi siano morti nel fiume e li si cerca senza sosta. Stamane a dare manforte ai sommozzatori di Torino dovrebbero arrivare anche squadre di sommozzatori da Milano.

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