I truffatori hanno sfruttato piattaforme di prenotazioni, con fotografie di un appartamento esistente e registrato al portale nazionale degli affitti brevi, per poi spingere gli interessati a versare caparre e affitti ai presunti gestori. Ad attirare i turisti era l'offerta richiesta per il residence: prezzi molti bassi, del tutto fuori mercato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pensavano di aver affittato un appartamento in Riviera a prezzi stracciati, ma si sono trovati di fronte alla sede di un'agenzia di assicurazioni. Una truffa online sulla casa per le vacanze che, per entità, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli dice di non aver mai visto prima.

Il bilancio, dal weekend a oggi, conta infatti "circa 50 famiglie ricollocate per un totale di oltre 120 persone", turisti arrivati in viale Pascoli dal Nord Italia e dall'estero in piena estate, che hanno fatto mobilitare subito la cittadina romagnola e il tessuto imprenditoriale in segno di solidarietà. "Alcuni alberghi e campeggi hanno messo a disposizione posti a titolo gratuito. E domenica abbiamo aperto il Palazzo del Turismo per accogliere le famiglie più numerose e offrire un luogo con aria condizionata, servizi igienici e acqua", racconta il primo cittadino.

Rubate le foto ad un annuncio reale Una "bella risposta", in termini di accoglienza, per aiutare le vittime di un raggiro sofisticato: i truffatori, infatti, hanno sfruttato piattaforme di prenotazioni, con fotografie di un appartamento esistente e registrato al portale nazionale degli affitti brevi, per poi spingere gli interessati a versare caparre e affitti ai presunti gestori. Ad attirare i turisti, poi, c'era l'offerta richiesta per il residence: prezzi molti bassi, del tutto fuori mercato, assicura Gozzoli: "Parliamo di una settimana anche a meno di 800 euro in altissima stagione, il 50 se non il 60% in meno della media in questo periodo". Un campanello d'allarme, unito al fatto che, spiega, "la struttura non aveva recensioni".