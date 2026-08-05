Incendio a Milano, 13 auto coinvolte ed evacuato un hotel. FOTO

Un incendio divampato in via Mauro Macchi, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, ha coinvolto 13 automobili: cinque sono state carbonizzate e altre otto danneggiate. A causa del fumo, 130 persone sono state evacuate precauzionalmente da uno Starhotels e sono poi rientrate nella struttura. Non risultano feriti, mentre la Polizia di Stato indaga sulle cause del rogo. Ecco le immagini.