Incendio a Milano, 13 auto coinvolte ed evacuato un hotel. FOTO

Un incendio divampato in via Mauro Macchi, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, ha coinvolto 13 automobili: cinque sono state carbonizzate e altre otto danneggiate. A causa del fumo, 130 persone sono state evacuate precauzionalmente da uno Starhotels e sono poi rientrate nella struttura. Non risultano feriti, mentre la Polizia di Stato indaga sulle cause del rogo. Ecco le immagini.
- Un mezzo dei Vigili del Fuoco in via Mauro Macchi, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, dopo l’incendio divampato intorno alle 5.30. Il rogo, inizialmente segnalato su tre auto, si è poi esteso lungo la strada.
- I segni del fumo sono visibili sulla facciata dell’edificio davanti alle auto distrutte. Per precauzione, 130 persone presenti in uno Starhotel sono state evacuate e hanno potuto fare rientro successivamente; non risultano feriti, mentre le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.
- Le vetture carbonizzate sono state isolate con il nastro di sicurezza dopo lo spegnimento delle fiamme. Complessivamente l’incendio ha coinvolto 13 auto: cinque sono andate completamente distrutte e altre otto sono rimaste danneggiate.