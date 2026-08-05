Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 agosto: la rassegna stampa

Sono le conseguenze del vertice Ue sui migranti a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Da Bruxelles arriva la richiesta di più controlli, ma c'è freddezza sulla proposta italiana di centri in Africa. In evidenza anche le prove di pace nel campo largo tra Schlein e Conte e i prezzi dell'energia alle stelle in seguito all'ondata di caldo straordinaria. Grande spazio pure per l'ultimo commosso saluto a Franco Baresi: in migliaia a Milano per l'addio allo storico capitano rossonero
- È ancora il tema migranti a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera prosegue la lite tra Spagna e Italia, mentre dall'Ue, dopo il vertice di ieri, parte la richiesta di maggiori controlli. Divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. Fotonotizia per i funerali a Milano di Franco Baresi, col commosso addio del popolo rossonero allo storico capitano milanista. Presenti in migliaia, Baggio e Maldini in lacrime
- 'Emergenza migranti, la Ue respinge l'Italia' si legge in apertura su Repubblica. Sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa. Flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta: nessun fermo alla frontiere. Pranzo di pace nel campo largo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein: l'incontro dopo le tensioni su Kiev. Spiragli per Hormuz, Borse record
- Sulla Stampa in primo piano i prezzi dell'energia alle stelle conseguenti all'ondata di caldo estremo che continua a flagellare l'Italia e l'Europa. Mai così alti dal gennaio 2023, scrive il quotidiano torinese, con la crisi idrica che ferma le centrali nel Vecchio Continente. Bollino rosso in 25 città. Accise, nuovo mini sconto: tensione Meloni-Giorgetti. Europei di nuoto, super Pellacani al quarto oro nei tuffi
- "Madrid mette a rischi l'Europa" titola, invece, Il Messaggero, riportando le parole del leader Ppe Weber. Intesa gra i 27: giro di vite sui rimpatri, mentre l'Italia vuole 500 agenti in più ai valichi. Intervista al leader M5s Giuseppe Conte: "Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà". Prorogato lo sconto sul diesel
- 'Capitano per sempre' è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare il commovente ultimo abbraccio a Franco Baresi. Migliaia di tifosi accorsi a Sant'Ambrogio, cori e bara sulle spalle degli Invicibili del Milan. Il messaggio di Luka Modric al popolo rossonero: "Vinciamo per Franco"
- Calciomercato in primo piano sul Corriere dello Sport, con Cristian Romero vicinissimo all'Inter. per il difensore argentino del Tottenham c'è l'accordo totale: ingaggio da 5,5 milioni, ma il nodo è Pavard. Derby a Perth, il Milan di Amorim sfida i campioni d'Italia
- 'Lacrime e orgoglio' per l'ultimo saluto a Franco Baresi anche sulla prima di Tuttosport, con migliaia di tifosi riuniti a Milano per le esequie dello storico difensore milanista. La Juventus riabbraccia Yildiz, di nuovo in campo nell'amichevole col Chelsea
- 'L'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini' titola Il Giornale, sulla cui prima pagina c'è spazio anche per il nuovo mini taglio delle accise, l'addio a Baresi e un'indagine sul boom social di Vannacci
- 'Partite Iva, con il rinnovo del concordato scudo di quattro anni sui controlli' si legge sulla prima del Sole 24 Ore. Il prezzo del petrolio cade sotto 80 dollari: le Borse ritoccano i record, con Milano oltre i 53mila punti
- Ancora Delmastro protagonista sulla prima del Fatto Quotidiano, dove si parla di ministri ed eletti precettati come Berlusconi nel caso Ruby. Taglio alto per Sanchez che 'rimpatria' Meloni. L'Ue lo loda: "Gran lavoro"
- Su Libero nuova puntata della ricostruzione dei rapporti tra Giuseppe Conte e Paolo Zampolli, con l'uomo di Trump in Italia che dice: "Mi parlò dell'hotel del suocero". Taglio delle accise prorogato fino al 25 agosto
- Fotonotizia dedicata ai migranti sul Manifesto con un eleoquente 'Ce lo chiede l'Europa'. La linea dell'Italia si afferma al vertice "di emergenza" dei ministri dell'Interno Ue. Nuova stretta in vista e rilancio delle deportazioni in Paesi terzi
- Sul Resto del Carlino in apertura il nuovo taglio delle accise sul diesel. Fino al 25 agosto 17 centesimi in meno. A Ceuta si teme un'altra ondata, ancora scontro tra Madrid e Roma. Fotonotizia per l'ultimo addio a Franco Baresi