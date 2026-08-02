Incidente sulla Terni-Rieti, scontro tra bus e camper: morti. FOTO

Sei persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, nei pressi del Lago di Ventina, al confine tra Lazio e Umbria. Secondo la prima ricostruzione, un camper e un pullman si sono scontrati frontalmente; coinvolte anche tre automobili. Quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Roma e Terni. Ecco le immagini dal luogo dello schianto.