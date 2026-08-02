Incidente sulla Terni-Rieti, scontro tra bus e camper: morti. FOTO

Sei persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, nei pressi del Lago di Ventina, al confine tra Lazio e Umbria. Secondo la prima ricostruzione, un camper e un pullman si sono scontrati frontalmente; coinvolte anche tre automobili. Quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Roma e Terni. Ecco le immagini dal luogo dello schianto.
- I soccorritori e le forze dell’ordine al lavoro sulla strada statale 79 Ternana, dove lo scontro ha coinvolto un pullman, un camper e alcune automobili. Sulla carreggiata sono visibili i rottami dei mezzi e i detriti provocati dal violento impatto.
- Il pullman coinvolto nell’incidente fermo di traverso sulla statale 79 Ternana, con la parte anteriore gravemente danneggiata. I Vigili del Fuoco operano sulla carreggiata, ricoperta dai detriti dello schianto.
- In primo piano ciò che resta del camper coinvolto nello scontro frontale con il pullman. Attorno al mezzo, completamente devastato dall’impatto, sono visibili parti della carrozzeria e oggetti dispersi sull’asfalto.
- Tre Vigili del Fuoco attraversano la carreggiata invasa dai rottami, mentre sullo sfondo si vede il pullman incidentato. La statale 79 Ternana è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.
- Il pullman fermo di traverso sulla statale 79 Ternana, mentre automediche e mezzi di emergenza presidiano l’area dell’incidente. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
- Un’automedica del servizio sanitario ferma sul luogo dell’incidente, accanto a un’automobile ribaltata su un fianco. Sullo sfondo si intravede la parte anteriore del pullman danneggiato.
- I soccorritori operano accanto al camper, la cui parte anteriore è stata distrutta nel violento impatto. La strada è ricoperta da rottami e oggetti fuoriusciti dal mezzo.
- Agenti della Polizia e operatori di soccorso tra i resti del camper e i numerosi detriti sparsi sulla carreggiata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche alcune automobili, una delle quali è visibile sullo sfondo.
- Agenti della Polizia e operatori di soccorso effettuano gli accertamenti accanto ai resti del camper. La carreggiata è ricoperta da frammenti e oggetti dispersi dopo il violento impatto.