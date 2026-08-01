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Camera ardente per don Antonio Mazzi al Parco Lambro. FOTO

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È stata aperta nella sede della Fondazione Exodus, al Parco Lambro di Milano, la camera ardente di don Antonio Mazzi, morto il 31 luglio all’età di 96 anni. Collaboratori, volontari, ex ospiti e cittadini hanno reso omaggio al fondatore della comunità, mentre prende forma il futuro di Exodus nel segno della collegialità da lui indicata. Ecco le immagini dell’ultimo saluto.

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