Camera ardente per don Antonio Mazzi al Parco Lambro. FOTO

È stata aperta nella sede della Fondazione Exodus, al Parco Lambro di Milano, la camera ardente di don Antonio Mazzi, morto il 31 luglio all’età di 96 anni. Collaboratori, volontari, ex ospiti e cittadini hanno reso omaggio al fondatore della comunità, mentre prende forma il futuro di Exodus nel segno della collegialità da lui indicata. Ecco le immagini dell’ultimo saluto.
- Visitatori raccolti davanti al feretro di don Antonio Mazzi nella camera ardente allestita nella sede della Fondazione Exodus, al Parco Lambro di Milano. Nella sala sono esposti i gonfaloni istituzionali e il messaggio “I sogni sono sempre giovani”.
- Il registro per i messaggi di cordoglio nella camera ardente di don Antonio Mazzi, allestita nella sede della Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano. Sul tavolo sono state disposte anche alcune fotografie che ricordano il legame del sacerdote con la comunità.
- Il libro dedicato alla memoria di don Antonio Mazzi, disposto accanto al feretro nella camera ardente della Fondazione Exodus al Parco Lambro. Sul tavolo anche alcune immagini della comunità e i messaggi lasciati dai visitatori.
- Accanto al feretro di don Antonio Mazzi sono stati collocati una Bibbia aperta sul passo della Pentecoste, i sandali che era solito indossare e un bastone da viandante. Sullo sfondo, il saluto “Ciao don Antonio Mazzi”.
- Un dettaglio del bastone da viandante deposto accanto al feretro di don Antonio Mazzi nella camera ardente allestita dalla Fondazione Exodus. L’oggetto richiama il cammino umano ed educativo portato avanti dal sacerdote con i ragazzi della comunità.
- I sandali che don Antonio Mazzi era solito indossare sono stati deposti accanto al feretro, insieme alla Bibbia aperta e al bastone da viandante. I tre oggetti accompagnano l’omaggio al fondatore di Exodus nella camera ardente al Parco Lambro.
- Il feretro di don Antonio Mazzi nella camera ardente allestita nella sede della Fondazione Exodus, al Parco Lambro di Milano. Attorno sono stati disposti fiori, la Bibbia aperta, una lanterna e il bastone da viandante.
- Tra gli omaggi floreali alla camera ardente di don Antonio Mazzi anche quello inviato dalla Nazionale italiana magistrati. La composizione è stata deposta nella sede della Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano.
- Un altro dettaglio dei sandali di don Antonio Mazzi, deposti sul tappeto accanto al feretro insieme alla Bibbia e al bastone da viandante. Oggetti semplici che richiamano lo stile di vita e il percorso del fondatore di Exodus.
- La senatrice Giusy Versace alla camera ardente di don Antonio Mazzi, nella sede della Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano. Versace ha ricordato il sacerdote come una figura capace di offrire prospettive e sostegno a molte persone.
- Bruno Tabacci firma il registro delle condoglianze nella camera ardente di don Antonio Mazzi, allestita nella sede della Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano.
- I visitatori rendono omaggio a don Antonio Mazzi davanti al feretro, nella camera ardente allestita dalla Fondazione Exodus al Parco Lambro di Milano. Alle spalle, una grande fotografia del sacerdote con il messaggio “I sogni sono sempre giovani”.