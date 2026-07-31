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Terremoto

Terremoto ai Campi Flegrei, danni e feriti lievi. Scossa avvertita anche a Napoli. FOTO

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Alle 19.46 di venerdì 31 luglio una scossa ha riportato la paura a Pozzuoli: con magnitudo 4.7, è la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a interessare queste zone. Si segnala qualche danno, crollo e una decina di feriti lievi

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Terremoto ai Campi Flegrei: danni, crolli e feriti lievi. LE FOTO

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Il fiume Po in secca, all'altezza del ponte Vittorio, dove si sono formate degli isolotti per la drastica diminuzione della portata dovuta alla prolungata siccità. Torino 30 luglio 2026 ANSA/TINO ROMANO

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