Terremoto ai Campi Flegrei: danni, crolli e feriti lievi. LE FOTO

Terremoto ai Campi Flegrei, danni e feriti lievi. Scossa avvertita anche a Napoli. FOTO
Alle 19.46 di venerdì 31 luglio una scossa ha riportato la paura a Pozzuoli: con magnitudo 4.7, è la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a interessare queste zone. Si segnala qualche danno, crollo e una decina di feriti lievi
- Paura nei Campi Flegrei, dove alle 19.46 di venerdì 31 luglio una scossa di terremoto ha fatto tremare Pozzuoli. Magnitudo 4.7: è la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a interessare queste zone.
- La scossa ha provocato qualche danno, crolli e una decina di feriti lievi. Tanta la paura per i cittadini, che sono usciti dalle case.
- La scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nei quartieri di Napoli più vicini al litorale flegreo: è la più violenta degli ultimi 40 anni, più forte di quella 4.6 registrata il 30 giugno del 2025.
- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che sta seguendo l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'Unità di crisi, convocata dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano per coordinare gli interventi.
- A Pozzuoli sono stati segnalati i danni maggiori, con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina di via Pergolesi. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta danneggiandole.