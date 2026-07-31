Una forte scossa è stata avvertita alle 19.46, percepita anche in provincia. Molti cittadini sono scesi in strada per precauzione. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per blackout, ascensori bloccati e calcinacci caduti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nella serata di oggi a Napoli e in diversi comuni della provincia, provocando apprensione tra la popolazione. Il sisma si è verificato alle 19.46 ed è stato percepito in maniera netta in numerosi quartieri del capoluogo e nelle aree circostanti. Secondo la stima dell'Ingv, la magnitudo dell'evento è di 4.7, l'epicentro è stato geolocalizzato ai Campi Flegrei ad una profondità di 2.6 Km. Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell'area di Pozzuoli. Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia.

Molte persone scese in strada, blackout e calcinacci Dopo la scossa, molte persone hanno lasciato le proprie abitazioni per raggiungere le strade e gli spazi aperti. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate al centralino da parte di cittadini preoccupati. Moltissima la paura aNapoli con allarmi antifurto di auto e abitazioni impazziti e corrente saltata in molte zone della città, dai Colli Aminei ai Quartieri Spagnoli. Anche a Fuorigrotta e Pizzofalcone, inoltre, si sono registrati blackout che hanno lasciato senza corrente elettrica molte abitazioni: i vigili del fuoco hanno segnalato una ventina di chiamate per scensori bloccati. Decine le chiamate anche per crolli di calcinacci. Registrata anche una richiesta di intervento dei caschi rossi per il crollo di un solaio. Il centro coordinamento soccorsi ha indetto con urgenza una riunione in prefettura con tutti gli enti coinvolti. "È la scossa più forte di sempre, c'è gente chiaramente impaurita ma per ora non registriamo danni a persone o cose", ha confermato il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, a pochi minuti dalla scossa di magnitudo 4.7 registrata nell'area dei Campi Flegrei. Il sindaco informa che è stato immediatamente convocato dalla Prefettura di Napoli il centro coordinamento soccorsi (Ccs), inoltre a Bacoli ha disposto la disattivazione delle Ztl. È stato anche convocato il Coc (Centro operativo comunale). Vedi anche Giappone, la casa distrutta dal sisma: "Ora viviamo in auto"