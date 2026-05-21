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Sky Cube 21/05 - Terremoto Campi Flegrei, cosa aspettarci?

Cronaca

Il terremoto di magnitudo 4.4 registrato nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro vicino a Pozzuoli, riaccende l’attenzione sull’area vulcanica interessata periodicamente da sciami sismici e sollevamenti del suolo, legati a un fenomeno noto in geologia come bradisismo. Nella puntata di oggi di Sky Cube Stefania Pinna dialoga con Fabio Florindo, presidente dell’INGV, per capire che cos’è il bradisismo, da cosa ha origine e perché caratterizza da sempre l’area vulcanica dei Campi Flegrei

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