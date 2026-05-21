In un messaggio audio, la sorella spiega che "è difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato".

Restano ancora oscuri i motivi del gesto: gli inquirenti hanno escluso la pista terroristica e il gip ha ritenuto El Koudri capace di intendere e volere al momento dei fatti, confermando il carcere. I parenti, chiusi da giorni in casa, affidano la loro difesa all’avvocato Fausto Gianelli e raccontano di non aver mai immaginato un epilogo simile.

"Era studente e figlio perfetto. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme. Non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, con qualunque persona incontrata nella nostra vita. Stavamo bene, non capisco cosa sia successo, non riesco a capire", ha detto ancora, piangendo, la sorella