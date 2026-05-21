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Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: "Nessun danno"

Cronaca

Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50

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