Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50
Prossimi video
I titoli di Sky Tg24 del 21 maggio, edizione delle 8
Cronaca
Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: "Nessun danno"
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 21 maggio
Cronaca
Aggressione studente a Milano, due condanne a 20 anni e a 10 mesi e 20 giorni
Cronaca
Terrorismo a Firenze, arrestato minore: progettava attacchi
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 maggio: edizione delle 19
Cronaca
Modena, perde gambe nella strage, sarà presto dimessa
Cronaca