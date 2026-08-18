Foggia, due delfini avvistati al largo di Marina di Lesina

Spettacolo in mare a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, dove nel pomeriggio di lunedì 17 agosto due delfini sono stati avvistati a poche centinaia di metri dalla costa. I mammiferi marini sono stati osservati dai bagnanti durante salti e acrobazie, attirando l’attenzione sulla spiaggia. La presenza di delfini, tra cui il tursiope, è documentata da anni nelle acque del Gargano.