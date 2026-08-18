Roma, la tempesta di fulmini illumina il cielo notturno

Una forte tempesta di fulmini ha interessato Roma nella serata del 17 agosto, illuminando ripetutamente il cielo della Capitale durante il passaggio del fronte temporalesco. Temporali intensi hanno colpito anche il litorale romano, in particolare Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Il Lazio era interessato da un’allerta per temporali, con rischio di forti rovesci, raffiche di vento e intensa attività elettrica, dopo l’ondata di caldo dei giorni precedenti.