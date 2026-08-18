Vibo Valentia, uomo ripreso mentre appicca incendio boschivo: arrestato Un 49enne è stato arrestato dai Carabinieri Forestali a Mileto, nel Vibonese, con l’accusa di incendio boschivo doloso. L’uomo è stato ripreso in diretta da un drone della Regione Calabria mentre appiccava il fuoco alla vegetazione, composta soprattutto da querce e pioppi. Dopo aver dato alle fiamme l’area, si sarebbe allontanato a bordo di un trattore. Le immagini della Control Room hanno consentito ai militari di intervenire e arrestarlo in flagranza.