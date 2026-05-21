Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei alle 5.50. Il sisma, registrato a una profondità di 3 chilometri, è stato distintamente avvertito a Napoli e nei comuni limitrofi e ha provocato danni a un arco sul lungomare di Bacoli.
Prossimi video
Travolge due donne e Milano e scappa, arrestato 38enne: era ubriaco e drogato
Cronaca
Scossa Campi Flegrei, sindaco Bacoli: "Registrati danni"
Cronaca
Terremoto Campi Flegrei, danneggiato un arco a Bacoli
Cronaca
Milano, due sorelle investite da pirata, una morta e l'altra grave
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 21 maggio, edizione delle 8
Cronaca
Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: "Nessun danno"
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 21 maggio
Cronaca