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Terremoto Campi Flegrei, danneggiato un arco a Bacoli

Cronaca

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei alle 5.50. Il sisma, registrato a una profondità di 3 chilometri, è stato distintamente avvertito a Napoli e nei comuni limitrofi e ha provocato danni a un arco sul lungomare di Bacoli.

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