Ondata caldo in Europa, per Oms è emergenza sanitaria

La più lunga ondata di calore mai registrata in Italia prosegue con 11 giorni consecutivi oltre i 36 gradi al Centro-Nord, mentre in Europa 94 milioni di persone superano i 35 gradi. Le città italiane con il bollino rosso salgono da 16 a 17, fino a 18 venerdì, e il ministro della Salute Orazio Schillaci ha convocato una riunione tecnica per tutelare persone fragili e lavoratori esposti. Si ipotizzano colpi di calore per due uomini morti nel Piacentino e a Napoli; tra blackout, chiusure di scuole e monumenti, dal Regno Unito alla Francia e alla Spagna, l'Oms avverte la politica chiedendo interventi immediati di mitigazione.
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