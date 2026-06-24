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Versilia, uccide moglie e figlio in casa: arrestato 62enne

Cronaca

Un uomo di 62 anni avrebbe ucciso a fucilate la moglie e il figlio 24enne all'interno della loro abitazione a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Il presunto omicida, Piero Moriconi, è stato bloccato dai carabinieri sul tetto dell'edificio senza opporre resistenza. All'origine del duplice omicidio ci sarebbe un contrasto familiare.

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