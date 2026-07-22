A Giffoni l'auto distrutta della scorta di Falcone

Al Giffoni Film Festival è stata esposta la teca con i resti della "Quarto Savona 15", l'auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta nell'attentato mafioso a Capaci nel 1992. L'iniziativa, promossa dall'Associazione DonatoriNati della polizia di Stato, coinvolge giovani e famiglie in un percorso dedicato alla memoria, alla legalità e alla solidarietà. Il relitto dell'auto è uno dei simboli più forti del sacrificio delle vittime della mafia.