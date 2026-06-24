Strage di Senago, domiciliari per il 18enne alla guida

Il gip di Milano ha convalidato l'arresto del diciottenne che guidava l'auto precipitata nel canale Villoresi a Senago, in cui sono morti tre ragazzi di 17 anni, ma ha disposto i domiciliari respingendo la richiesta di carcere della Procura. Il giovane è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di Camilla, Lorenzo e Riccardo. Sulla decisione hanno pesato la giovane età, l'assenza di precedenti e il fatto che subito dopo l'incidente abbia cercato di soccorrere una delle vittime. Davanti al giudice ha chiesto scusa alle famiglie, avvalendosi però della facoltà di non rispondere.
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