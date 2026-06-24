Regeni, presidenza Consiglio chiede 2 milioni danni

La presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nel processo per la morte di Giulio Regeni, davanti alla prima Corte d'Assise di Roma. Nel procedimento, a quasi dieci anni e mezzo dalla scomparsa del ricercatore al Cairo il 25 gennaio 2016, la Procura ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i quattro imputati, un generale, due colonnelli e un maggiore. Nella sua arringa, l'avvocato di parte civile della famiglia, Alessandra Ballerini, ha auspicato che una sentenza ribadisca che la tortura è un crimine contro l'umanità.