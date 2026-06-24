La presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nel processo per la morte di Giulio Regeni, davanti alla prima Corte d'Assise di Roma. Nel procedimento, a quasi dieci anni e mezzo dalla scomparsa del ricercatore al Cairo il 25 gennaio 2016, la Procura ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i quattro imputati, un generale, due colonnelli e un maggiore. Nella sua arringa, l'avvocato di parte civile della famiglia, Alessandra Ballerini, ha auspicato che una sentenza ribadisca che la tortura è un crimine contro l'umanità.
Prossimi video
Napoli, carpentiere ucciso a 21 anni: l'appello dei fratelli
Cronaca
Versilia, uccide moglie e figlio in casa: arrestato 62enne
Cronaca
Regeni, presidenza Consiglio chiede 2 milioni danni
Cronaca
Ciclista uccisa da auto contromano, corteo per Mirela
Cronaca
Villa Certosa, venduta storica dimora di Silvio Berlusconi
Cronaca
Torino, ritrovata parte dei gioielli trafugati alla casa d'aste Sant'Agostino
Cronaca
Sky TG24, Timeline, relazione Parlamento ‘Fenomeno dipendenze in Italia’
Cronaca