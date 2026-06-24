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Napoli, carpentiere ucciso a 21 anni: l'appello dei fratelli

Cronaca

A Napoli i fratelli di Lorenzo Spasiano, carpentiere di 21 anni ucciso con un colpo di pistola sotto casa, chiedono giustizia e invitano il quartiere a non avere paura. Gli investigatori seguirebbero la pista di una lite nata mesi prima durante una partita di calcetto con un sedicenne ritenuto vicino ad ambienti criminali. La sera dello sparo nessuno avrebbe sentito rumori, e il telefono della vittima risulta sparito.

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