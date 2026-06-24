Villa Certosa, venduta storica dimora di Silvio Berlusconi

Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, in Sardegna, è stata venduta a tre anni dalla morte del Cavaliere. L'acquirente sarebbe lo sceicco qatariota Ahmad bin Jassim Al Thani. La proprietà, valutata inizialmente 500 milioni di euro, sarebbe stata ceduta per circa 350 milioni. Il complesso comprende 126 stanze, 120 ettari di parco, sette piscine, sette ville, un eliporto e un anfiteatro.